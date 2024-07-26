Избили водителя и угнали авто. В Тюмени пассажиры напали на таксиста

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:12
По словам пострадавшего, клиенты нанесли ему несколько ударов металлическими предметами в лицо и шею. Мужчине чудом удалось выбраться из машины, которую злоумышленники впоследствии угнали.
Водитель обратился в полицию и сообщил о произошедшем ЧП. Злоумышленников нашли оперативно — угнанный авто был обнаружен в лесном массиве у деревни Артамонова в Ярковском районе, а пассажир и водитель в четырёх километрах от дороги. Их засекли при помощи квадрокоптера.
Как выяснилось, угонщиками оказались освободившийся из тюрьмы три недели назад 22-летний тюменец и несудимый ровесник. Молодые люди заранее все спланировали — на авто они хотели уехать в Тобольск к родственникам.
По данному факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Санкция статьи от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси на протяжении года обворовывал нетрезвых пассажиров. Его жертвами стали четыре человека.