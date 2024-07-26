nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

В Тюмени пассажиры напали на таксиста

Избили водителя и угнали авто. В Тюмени пассажиры напали на таксиста

26 июля 2024, 06:10

В Тюмени пассажиры напали на таксиста

Инцидент произошел на улице Коммунистической. Пассажиры, которых водителя довез до конечной точки, решили угнать его автомобиль.
Сюжет
Полиция

По словам пострадавшего, клиенты нанесли ему несколько ударов металлическими предметами в лицо и шею. Мужчине чудом удалось выбраться из машины, которую злоумышленники впоследствии угнали.

Водитель обратился в полицию и сообщил о произошедшем ЧП. Злоумышленников нашли оперативно — угнанный авто был обнаружен в лесном массиве у деревни Артамонова в Ярковском районе, а пассажир и водитель в четырёх километрах от дороги. Их засекли при помощи квадрокоптера.

Как выяснилось, угонщиками оказались освободившийся из тюрьмы три недели назад 22-летний тюменец и несудимый ровесник. Молодые люди заранее все спланировали — на авто они хотели уехать в Тобольск к родственникам.

По данному факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». Санкция статьи от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель такси на протяжении года обворовывал нетрезвых пассажиров. Его жертвами стали четыре человека.

Читайте также:
Стали больше пить: в Тюмени выросли продажи алкоголя37 фальшивых банкнот выявили в Тюменской области за полгодаМожет рухнуть: тоболяки заявили о риске разрушения Кремля
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Полиция#Нападение#Такси#Угон автомобиля#Угоны машин
Подпишитесь
Тюменка впала в кому во время отдыха и стала заложницей в Турции
Вчера, 03:58
Пора покупать! Сколько стоят и где продаются лучшие арбузы в Тюмени?
Сегодня, 07:38
Новостройки подешевеют? Рынку недвижимости в Тюмени грозят застой и неопределенность
Вчера, 06:05
438 лет истории! Тест — отличите ли вы истинные факты о Тюмени от ложных?
Сегодня, 06:15
Опасно для здоровья! Тюменские специалисты рассказали о вреде летних сезонных фруктов
Вчера, 08:23
Не сезон? Стоит ли ехать в тюменские леса за ягодами и грибами?
Вчера, 09:43