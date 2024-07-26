Избили водителя и угнали авто. В Тюмени пассажиры напали на таксиста

Водитель обратился в полицию и сообщил о произошедшем ЧП. Злоумышленников нашли оперативно — угнанный авто был обнаружен в лесном массиве у деревни Артамонова в Ярковском районе, а пассажир и водитель в четырёх километрах от дороги. Их засекли при помощи квадрокоптера.