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Нарушение закона

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2024
7 ножевых ранений в грудь получила мать, защищая дочь от нападения тюменца
Пьяный мужчина ворвался в квартиру к сожительнице и, угрожая убийством, напал не неё. Попытавшаяся вступиться за женщину мать получила семь ножевых ранений.
10 сентября, 08:39
2023
Тюменцам страшно: пенсионерка ежедневно выгуливает собаку без поводка возле детсада
Подписичик паблика Вконтакте «ЧС Тюмень» сообщает, что возле детского сада N 134 (Заречный проезд) пожилая женщина ежедневно выгуливает черную собаку породы «кане-корсо» без поводка и намордника.
16 июня 2023, 08:35
«Не говори, а раздевайся»: как тюменок заманивают в вебкам-бизнес
9 июня 2023, 08:46

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