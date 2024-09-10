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Ноябрьск

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2024
7 ножевых ранений в грудь получила мать, защищая дочь от нападения тюменца
Пьяный мужчина ворвался в квартиру к сожительнице и, угрожая убийством, напал не неё. Попытавшаяся вступиться за женщину мать получила семь ножевых ранений.
10 сентября, 08:39
В Ноябрьске прошла конференция для преподавателей музыкальных школ
28 августа, 07:30
На Ямале детям участников СВО компенсируют затраты на отдых круглогодично
25 июня, 04:00
2022
Военная комиссия Ноябрьска оперирует уже недействующими законами
23 ноября 2022, 06:19

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