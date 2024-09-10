7 ножевых ранений в грудь получила мать, защищая дочь от нападения тюменца

Пьяный мужчина ворвался в квартиру к сожительнице и, угрожая убийством, напал не неё. Попытавшаяся вступиться за женщину мать получила семь ножевых ранений.