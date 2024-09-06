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Александр Гайдуков: «Городам нужны благоустроенные ЖК вместо пустырей и заброшек»

Александр Гайдуков: «Городам нужны благоустроенные ЖК вместо пустырей и заброшек»

6 сентября 2024, 11:44
Фото: ГК «Страна Девелопмент»
Руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков обратил внимание на необходимость выстраивания системного диалога между представителями власти и лендлордов, для вовлечения неиспользуемых земельных участков в строительство жилья в России.

Таким образом обновление городов получит импульс к развитию, а значит, количество заброшенных пустырей и социально неблагополучных районов сократится, отметил Александр Гайдуков на сессии «Комплексное развитие территорий: новые горизонты жилого строительства» в рамках ВЭФ-2024.

Сегодня по всей России строятся объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые создают новую городскую реальность. Между тем в российских городах, как в спальных районах, так и в центрах, имеется немало земельных участков, в том числе территорий бывших промзон, которые пригодны для жилой застройки, но не используются. Преображение таких пустующих участков способствует созданию целостного городского пространства, безопасного и комфортного для жизни людей.

Руководитель ГК «Страна Девелопмент» предложил ряд механизмов для решения проблемы заброшенных земель внутри городской застройки, среди которых — стимулирование сотрудничества владельцев неиспользуемых участков с представителями власти для повышения привлекательности облика городов и достижения задач нацпроекта по жилью.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Недвижимость#Строительство#Тюменская область#Россия#Благоустройство#Строительный бизнес#Жилая застройка#Нацпроект#КРТ#ЖК#ГК Страна Девелопмент#Города
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