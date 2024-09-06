Александр Гайдуков: «Городам нужны благоустроенные ЖК вместо пустырей и заброшек»

Сегодня по всей России строятся объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые создают новую городскую реальность. Между тем в российских городах, как в спальных районах, так и в центрах, имеется немало земельных участков, в том числе территорий бывших промзон, которые пригодны для жилой застройки, но не используются. Преображение таких пустующих участков способствует созданию целостного городского пространства, безопасного и комфортного для жизни людей.