Александр Гайдуков: «Городам нужны благоустроенные ЖК вместо пустырей и заброшек»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Таким образом обновление городов получит импульс к развитию, а значит, количество заброшенных пустырей и социально неблагополучных районов сократится, отметил Александр Гайдуков на сессии «Комплексное развитие территорий: новые горизонты жилого строительства» в рамках ВЭФ-2024.
Сегодня по всей России строятся объекты по программе комплексного развития территорий (КРТ), которые создают новую городскую реальность. Между тем в российских городах, как в спальных районах, так и в центрах, имеется немало земельных участков, в том числе территорий бывших промзон, которые пригодны для жилой застройки, но не используются. Преображение таких пустующих участков способствует созданию целостного городского пространства, безопасного и комфортного для жизни людей.
Руководитель ГК «Страна Девелопмент» предложил ряд механизмов для решения проблемы заброшенных земель внутри городской застройки, среди которых — стимулирование сотрудничества владельцев неиспользуемых участков с представителями власти для повышения привлекательности облика городов и достижения задач нацпроекта по жилью.