Единый день голосования стартовал в Тюменской области

В целом по Тюменской области для участия в муниципальных выборах зарегистрирован 451 кандидат, в том числе — 3 участника специальной военной операции. В участковых избирательных комиссиях зарегистрированы 202 наблюдателя, в том числе 77 — от кандидатов и 120 — от политических партий. В списки избирателей в Тюменской области включены 97 617 человек.