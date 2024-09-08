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В Тюменской области открылись 113 избирательных участков

Единый день голосования стартовал в Тюменской области

8 сентября 2024, 03:35
Фото: 1MI

В Тюменской области открылись 113 избирательных участков

В Тюменской области в 8 часов утра открылись 113 избирательных участков. Они будут работать до 20:00. В этом году в регионе организовано 40 муниципальных избирательных кампаний.

Жителям региона предстоит выбрать одного депутата думы Тобольска, депутатов городской думы Ялуторовска и думы Голышмановского городского округа, а также дум в 12 сельских поселениях Тюменского района.

В целом по Тюменской области для участия в муниципальных выборах зарегистрирован 451 кандидат, в том числе — 3 участника специальной военной операции. В участковых избирательных комиссиях зарегистрированы 202 наблюдателя, в том числе 77 — от кандидатов и 120 — от политических партий. В списки избирателей в Тюменской области включены 97 617 человек.

В Тюменской области проверяют избирательные участки на безопасность
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Накануне в регионе было завершено досрочное голосование. Участие в нем приняли более 3,2 тысячи избирателей или 3,28% от общего числа.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году отменено электронное дистанционное голосование. Также на выборах не будут использовать КОИБы.

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