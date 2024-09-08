Районные думы

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8 сентября
Единый день голосования стартовал в Тюменской области
В Тюменской области в 8 часов утра открылись 113 избирательных участков. Они будут работать до 20:00. В этом году в регионе организовано 40 муниципальных избирательных кампаний.
8 сентября, 03:35

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