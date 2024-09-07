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В Тюменской области проверяют избирательные участки на безопасность

В Тюменской области проверяют избирательные участки на безопасность

7 сентября 2024, 08:46
Фото: 1MI
В воскресенье, 8 сентября, в Тюменской области состоится 40 избирательных кампаний. В настоящее время в регионе ведется подготовка 112 избирательных участков.

В преддверии единого дня голосования организованы проверки участков на пожарную безопасность. Специалисты МЧС России проверяют состояние автоматической пожарной сигнализации, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, приборов энергоснабжения и электрооборудования, а также наличие огнетушителей, доступность эвакуационных выходов.

В день голосования меры по обеспечению безопасности будут усилены. На избирательных участках организуют дежурство сотрудников МЧС России.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области отменили дистанционное электронное голосование на выборах. Проголосовать жители региона смогут только на избирательных участках.

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