В Тюменской области проверяют избирательные участки на безопасность

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В преддверии единого дня голосования организованы проверки участков на пожарную безопасность. Специалисты МЧС России проверяют состояние автоматической пожарной сигнализации, источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, приборов энергоснабжения и электрооборудования, а также наличие огнетушителей, доступность эвакуационных выходов.
В день голосования меры по обеспечению безопасности будут усилены. На избирательных участках организуют дежурство сотрудников МЧС России.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюменской области отменили дистанционное электронное голосование на выборах. Проголосовать жители региона смогут только на избирательных участках.