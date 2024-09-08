nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:14

Published Сегодня, 03:14

Modified Сегодня, 03:16

Updated Сегодня, 03:16

В Тюмени 8 сентября потеплеет до +21

Лето, привет! В Тюмень возвращается жаркая погода

8 сентября 2024, 03:14
Фото: 1MI

В Тюмени 8 сентября потеплеет до +21

На юг Тюменской области воскресенье, 8 сентября, заглянет бабье лето. Метеорологи обещают переменную облачность, в отдельных районах дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +17…+22, в ночные часы покажут +5…+10. Скорость ветра составит 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Тюмени 8 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню потеплеет до +20…+21, ночью термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 19:16, продолжительность дня 13 часов 22 минуты.

Здравницы Тюменской области вошли в топ-3 санаториев России по росту доходов
Узнать подробнее

В Тобольске 8 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дожди в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +11…+16, к полудню столбики термометров поднимутся до +18…+20, в вечерние часы покажут +13…+16. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:41, закат в 19:07, продолжительность дня 13 часов 26 минут.

В Ишиме 8 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в вечерние часы. Утром ожидается +6…+14, днем до +16…+18, ночью температура воздуха составит +14. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:40, закат в 18:59, продолжительность дня 13 часов 19 минут.

Читайте также:
Стало известно, где в Тюмени откроется московское бистро ТehnikumОпять сбои: новое приложение «Моя школа» отказывается регистрировать юных тюменцев«Больше на мусорные баки похоже»: тюменцы раскритиковали очередной арт-объект
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Громкое дело: известного криминального авторитета осудили в Тюмени присяжные
6 сентября, 06:19
Медики рассказали, от каких видов онкозаболеваний чаще всего умирают тюменцы
6 сентября, 03:45
Париж — столица Лондона? Интересный тест на знание мировых столиц
6 сентября, 11:23
Уже не дешевые: аренда маленьких квартир резко подорожала в Тюмени
6 сентября, 05:59
Бабье лето все-таки будет? В Тюмени в выходные резко потеплеет
6 сентября, 07:11
Отбивался в одиночку. На СВО погиб выпускник рыбопромышленного техникума из Тобольска
6 сентября, 12:15