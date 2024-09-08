Лето, привет! В Тюмень возвращается жаркая погода

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Тюмени 8 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню потеплеет до +20…+21, ночью термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:54, закат в 19:16, продолжительность дня 13 часов 22 минуты.
В Тобольске 8 сентября ожидается облачная с прояснениями погода, дожди в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +11…+16, к полудню столбики термометров поднимутся до +18…+20, в вечерние часы покажут +13…+16. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:41, закат в 19:07, продолжительность дня 13 часов 26 минут.
В Ишиме 8 сентября синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди в вечерние часы. Утром ожидается +6…+14, днем до +16…+18, ночью температура воздуха составит +14. Скорость ветра составит 4,3 м/с.
УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:40, закат в 18:59, продолжительность дня 13 часов 19 минут.