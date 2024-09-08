Лето, привет! В Тюмень возвращается жаркая погода

В Тюмени 8 сентября, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь в вечерние часы. Утром температура воздуха составит +10…+17, к полудню потеплеет до +20…+21, ночью термометры покажут +14…+17. Ветер будет дуть со скоростью до 4,7 м/с.