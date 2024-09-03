Жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах

Напомним, уже сейчас тюменцы начали бронировать туры на новогодние каникулы. Люди интересуются не только направлениями внутреннего туризма, но и отдыхом за границей. Спрос на раннее бронирование отелей и билетов вырос в четыре раза по сравнению с летом прошлого года.