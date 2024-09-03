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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах

Жители Тюменской области все чаще интересуются отдыхом в азиатских странах

3 сентября 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney
Появилась информация о том, что тюменцы все больше выбирают отдых в азиатских странах. Особенно путешественники стремятся попасть в Поднебесную.

По словам директора одного из туристических агентств Натальи П., предоставившей информацию «Нашему городу», востребованнее стали следующие направления: Китай, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам. Добавим, что чаще остальных тюменцы выбирают Китай. Интерес к Поднебесной вырос в 2,5 раза.

Также стало известно, что этим летом тюменцы ездили за границу на 5 процентов чаще, посетив 119 стран мира.

Напомним, уже сейчас тюменцы начали бронировать туры на новогодние каникулы. Люди интересуются не только направлениями внутреннего туризма, но и отдыхом за границей. Спрос на раннее бронирование отелей и билетов вырос в четыре раза по сравнению с летом прошлого года.

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Ранее «Наш город» писал о том, что спрос на отдых на Мальдивских островах увеличился у тюменцев в 1,5 раза.

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