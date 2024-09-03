Названы самые высокооплачиваемые профессии в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями можно считать: монтажника технологических трубопроводов, машиниста буровой установки, производителя работ (прораба в строительстве), водителя вездехода, вальщика леса, главного инженера в промышленности.
По информации «Тюменской области сегодня», сотрудники, работающие по этим специальностям, могут получать больше 100 тысяч рублей в месяц.
В департаменте также добавили, что высокую заработную плату (180 тысяч рублей) в июне предлагали аналитику в области информатики и вычислительной техники, в августе — овощеводу (150 тысяч рублей).
Ранее «Наш город» писал о том, что в школах Тюменской области не хватает педагогов. Число вакансий для педагогов в регионе к началу учебного года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.