nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:51

Published Сегодня, 10:51

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Тюменской области

Названы самые высокооплачиваемые профессии в Тюменской области

3 сентября 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney
Какие профессии были наиболее высокооплачиваемы и востребованы в первом полугодии этого года? Об этом изданию «Тюменская область сегодня» рассказали в департаменте департаменте труда и занятости населения.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями можно считать: монтажника технологических трубопроводов, машиниста буровой установки, производителя работ (прораба в строительстве), водителя вездехода, вальщика леса, главного инженера в промышленности.

По информации «Тюменской области сегодня», сотрудники, работающие по этим специальностям, могут получать больше 100 тысяч рублей в месяц.

В департаменте также добавили, что высокую заработную плату (180 тысяч рублей) в июне предлагали аналитику в области информатики и вычислительной техники, в августе — овощеводу (150 тысяч рублей).

В школах Тюменской области не хватает педагогов
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в школах Тюменской области не хватает педагогов. Число вакансий для педагогов в регионе к началу учебного года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Читайте также:
От имени привороженного мужчины просила деньги: в Тюмени гадалка обманула клиенткуМэр Афанасьев решил ликвидировать стихийные рынки в ТюмениВ Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59