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В Тюмени ликвидируют стихийные рынки

Мэр Афанасьев решил ликвидировать стихийные рынки в Тюмени

3 сентября 2024, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени ликвидируют стихийные рынки

Глава администрации Тюмени поручил своим подчиненным перевести стихийную торговлю в цивилизованный формат.
«В августе мы проанализировали все проблемные моменты, о которых информировали жители города. Я солидарен с тюменцами: торговать с грязных машин или ящиков на обочине улиц недопустимо», — сообщил Максим Афанасьев.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит создать условия для расширения рынка реализации местной сельскохозяйственной продукции.

«Нам важно, чтобы реализация продукции овощеводам и садоводам-любителям со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, селянам, гражданам старшей возрастной группы осуществлялась на достойном качественном уровне», — подчеркнул Афанасьев.
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Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени, на улице Герцена, ликвидировали стихийную торговую точку по продаже фруктов и овощей. Торговля велась у проезжей части дороги — на тротуаре.

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