Мэр Афанасьев решил ликвидировать стихийные рынки в Тюмени

По его словам, в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит создать условия для расширения рынка реализации местной сельскохозяйственной продукции.