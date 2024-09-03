Мэр Афанасьев решил ликвидировать стихийные рынки в Тюмени

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
«В августе мы проанализировали все проблемные моменты, о которых информировали жители города. Я солидарен с тюменцами: торговать с грязных машин или ящиков на обочине улиц недопустимо», — сообщил Максим Афанасьев.
По его словам, в ближайшее время будет подготовлена дорожная карта, которая позволит изменить формы ярмарочной деятельности и систематизировать схему установки торговых точек «Продаем свое». Это позволит создать условия для расширения рынка реализации местной сельскохозяйственной продукции.
«Нам важно, чтобы реализация продукции овощеводам и садоводам-любителям со стороны сельхозпроизводителей, фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств, селянам, гражданам старшей возрастной группы осуществлялась на достойном качественном уровне», — подчеркнул Афанасьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в центре Тюмени, на улице Герцена, ликвидировали стихийную торговую точку по продаже фруктов и овощей. Торговля велась у проезжей части дороги — на тротуаре.