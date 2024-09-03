В Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Речь идёт об автомобильной дороге на улице Комьинатской на пересечении с улицей Полевой. Полевую при этом перекрывать не планируют.
Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 сентября. Они связаны с ремонтом теплосетей.
Водителей просят заранее выбирать маршрут. Объезд доступен по улицам Пролетарской и Полярной.
Ранее «Наш город» писал, что в 15 школе Тобольска обвалился потолок. Повреждения настолько серьезные, что минимум до конца года детей перевели в другое учебное заведение.