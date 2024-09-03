nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны

В Тюмени закроют дорогу к частному сектору на Доме Обороны

3 сентября 2024, 07:10
Фото: 1MI
Дорогу на одном из перекрестков, ведущую к частному сектору на Доме Обороны перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идёт об автомобильной дороге на улице Комьинатской на пересечении с улицей Полевой. Полевую при этом перекрывать не планируют.

Ограничения будут действовать в период с 5 по 9 сентября. Они связаны с ремонтом теплосетей.

Фото: Администрация Тюмени

Водителей просят заранее выбирать маршрут. Объезд доступен по улицам Пролетарской и Полярной.

Ранее «Наш город» писал, что в 15 школе Тобольска обвалился потолок. Повреждения настолько серьезные, что минимум до конца года детей перевели в другое учебное заведение.

Читайте также:
Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожниковМногокилометровая пробка парализовала движение на трассе Екатеринбург — ТюменьВиноваты дожди: ремонт моста на объездной Тюмени завершат позже на неделю
#Егор Тимофеев#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Ремонт дорог
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59