Из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Детей перевели в школу №1, а 15 школу же закроют на ремонт. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Тобольскую администрацию.
Согласно представителям мэрии, сначала власти разработают смету на ремонт, а после — закроют учебное заведение на срок до 31 декабря. Пока что эти даты примерные.
Напомним, что обвалился потолок аккурат к началу нового учебного года, перевод детей в школу №1 создал дополнительную нагрузку на учителей. Теперь в первую смену учатся младшие классы, все остальные — во вторую.
Ранее сообщалось о том, что тюменцы резко высказались о новых школьных предметах. В частности, раскритиковано было семьяведение.