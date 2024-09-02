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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения

Из-за упавшего в школе Тобольска потолка дети лишились места обучения

2 сентября 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney
В 15 школе Тобольска обвалился потолок. Повреждения настолько серьезные, что минимум до конца года детей перевели в другое учебное заведение.

Детей перевели в школу №1, а 15 школу же закроют на ремонт. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Тобольскую администрацию.

Согласно представителям мэрии, сначала власти разработают смету на ремонт, а после — закроют учебное заведение на срок до 31 декабря. Пока что эти даты примерные.

Напомним, что обвалился потолок аккурат к началу нового учебного года, перевод детей в школу №1 создал дополнительную нагрузку на учителей. Теперь в первую смену учатся младшие классы, все остальные — во вторую.

Ранее сообщалось о том, что тюменцы резко высказались о новых школьных предметах. В частности, раскритиковано было семьяведение.

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#Александр Смирнов#Школа#Школьники#Школы#Новости тюмени
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