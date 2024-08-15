Виноваты дожди: ремонт моста на объездной Тюмени завершат позже на неделю

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
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Updated Сегодня, 05:19
«Полиуретан очень не любит влагу. Из-за переувлажнённого основания деформационного шва адгезия становится практически нулевой. Срок службы такого шва короткий. Поэтому мы растянули шатры, сушим основание, ведём консультации с разработчиком технологии. Но обильные осадки серьёзно тормозят процесс», — пояснил директор подрядной организации Роман Проскуряков.
Завершить первый этап планировали на минувших выходных. С учётом погодных условий срок окончания работ на левой стороне путепровода продлен до конца этой недели.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 21 августа перекроют для движения транспортных средств участок улицы Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Там будут проходить работы по ремонту тепловых сетей. Движение вновь возобновят с 30 августа.