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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

В Тюмени дожди не дают завершить ремонт моста на объездной

Виноваты дожди: ремонт моста на объездной Тюмени завершат позже на неделю

15 августа 2024, 05:17
Фото: ГУС ТО

В Тюмени дожди не дают завершить ремонт моста на объездной

Из-за обильных осадков дорожники не могут завершить работы в рамках первого этапа ремонта моста на Обходе города — начать монтаж полиуретан-металлических деформационных швов. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
«Полиуретан очень не любит влагу. Из-за переувлажнённого основания деформационного шва адгезия становится практически нулевой. Срок службы такого шва короткий. Поэтому мы растянули шатры, сушим основание, ведём консультации с разработчиком технологии. Но обильные осадки серьёзно тормозят процесс», — пояснил директор подрядной организации Роман Проскуряков.

Завершить первый этап планировали на минувших выходных. С учётом погодных условий срок окончания работ на левой стороне путепровода продлен до конца этой недели.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 21 августа перекроют для движения транспортных средств участок улицы Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Там будут проходить работы по ремонту тепловых сетей. Движение вновь возобновят с 30 августа.

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