Виноваты дожди: ремонт моста на объездной Тюмени завершат позже на неделю

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 21 августа перекроют для движения транспортных средств участок улицы Пермякова в районе перекрестка с Широтной. Там будут проходить работы по ремонту тепловых сетей. Движение вновь возобновят с 30 августа.