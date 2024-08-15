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В Тюмени в октябре на 400 рублей вырастет плата за детский сад

Плату за детский сад поднимут в Тюмени осенью

15 августа 2024, 04:35
Фото: 1MI

В Тюмени в октябре на 400 рублей вырастет плата за детский сад

Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Тюмени. В постановлении администрации города, указано, что размер платы за присмотр за ребенком в дошкольных учреждениях будет увеличен на 400 рублей.
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Дети

Плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 560 рублей (на данный момент 1 400 рублей), полного дня — 3 900 рублей (на данный момент 3 500 рублей), круглосуточного пребывания — 4 300 рублей. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году увеличится плата за проезд в пригородных автобусах. В среднем цены вырастут от 10 копеек до 1 рубля за километр. Предельные тарифы в 2025 году на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за километр пути.

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