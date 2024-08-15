Плату за детский сад поднимут в Тюмени осенью

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Плата за посещение группы кратковременного пребывания составит 1 560 рублей (на данный момент 1 400 рублей), полного дня — 3 900 рублей (на данный момент 3 500 рублей), круглосуточного пребывания — 4 300 рублей. Постановление вступит в силу с 1 октября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году увеличится плата за проезд в пригородных автобусах. В среднем цены вырастут от 10 копеек до 1 рубля за километр. Предельные тарифы в 2025 году на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за километр пути.