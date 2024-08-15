Плату за детский сад поднимут в Тюмени осенью

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в следующем году увеличится плата за проезд в пригородных автобусах. В среднем цены вырастут от 10 копеек до 1 рубля за километр. Предельные тарифы в 2025 году на перевозку пассажиров будут установлены в размере от 2,66 до 4 рублей за километр пути.