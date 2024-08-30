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Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожников

Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожников

30 августа 2024, 06:13
Фото: тг-канал Максим Афанасьев
Глава администрации Тюмени Максим Афанасьев отчитал дорожников за их нерасторопность. Нарекание вызвал участок автодороги на пересечении улиц Монтажников и Широтной, включенный в план текущего ремонта еще несколько месяцев назад.

Однако, как выяснилось, дорожные службы к ремонтным работам (устранению колейности) автодороги, несмотря на ее высокий трафик, еще даже не приступали.

«Во время посещения Восточного округа я обратил внимание на необходимость ремонта этого участка, где всегда интенсивное движение транспорта. Здесь соединяются городская и региональная дороги. Несколько месяцев назад участок был включён в план текущего ремонта. Однако работы до сих пор не начались. Я поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта пересмотреть график работ дорожников и, учитывая погодные условия, провести их в ближайшие дни», — сообщил Максим Афанасьев.

И добавил, что в этом году ремонтные работы в Тюмени будут проведены на более чем 30 километрах дорог. Уже выполнен ремонт на участках улицы Барнаульскую (от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени), Профсоюзную (от 50 лет Октября до Дружбы), Льва Толстого (от Пролетарской до Луначарского) и другие.

Запланирован работы по улицам Чекистов, Литовская, Тургенева, Троицкая, Мурманская, Тульская, Малыгина, Мира, Максима Горького, Республики и т. д. На большинстве объектов уже выполнено фрезерование и в первой декаде сентября начнётся укладка верхнего слоя асфальта.

Ранее «Наш Город» писал, что компания ТОДЭП построит левые развороты на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург до конца этого года. Контракт стоимостью 150 миллионов рублей заключен в августе этого года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Максим Афанасьев
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