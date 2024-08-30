Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожников

И добавил, что в этом году ремонтные работы в Тюмени будут проведены на более чем 30 километрах дорог. Уже выполнен ремонт на участках улицы Барнаульскую (от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени), Профсоюзную (от 50 лет Октября до Дружбы), Льва Толстого (от Пролетарской до Луначарского) и другие.