Мэр Тюмени Афанасьев отчитал дорожников

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
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Updated Сегодня, 06:15
Однако, как выяснилось, дорожные службы к ремонтным работам (устранению колейности) автодороги, несмотря на ее высокий трафик, еще даже не приступали.
«Во время посещения Восточного округа я обратил внимание на необходимость ремонта этого участка, где всегда интенсивное движение транспорта. Здесь соединяются городская и региональная дороги. Несколько месяцев назад участок был включён в план текущего ремонта. Однако работы до сих пор не начались. Я поручил департаменту дорожной инфраструктуры и транспорта пересмотреть график работ дорожников и, учитывая погодные условия, провести их в ближайшие дни», — сообщил Максим Афанасьев.
И добавил, что в этом году ремонтные работы в Тюмени будут проведены на более чем 30 километрах дорог. Уже выполнен ремонт на участках улицы Барнаульскую (от Аккумуляторной до Обхода города Тюмени), Профсоюзную (от 50 лет Октября до Дружбы), Льва Толстого (от Пролетарской до Луначарского) и другие.
Запланирован работы по улицам Чекистов, Литовская, Тургенева, Троицкая, Мурманская, Тульская, Малыгина, Мира, Максима Горького, Республики и т. д. На большинстве объектов уже выполнено фрезерование и в первой декаде сентября начнётся укладка верхнего слоя асфальта.
Ранее «Наш Город» писал, что компания ТОДЭП построит левые развороты на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург до конца этого года. Контракт стоимостью 150 миллионов рублей заключен в августе этого года.