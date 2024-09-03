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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

В тюменском лесу обнаружили редкий краснокнижный гриб

В лесу под Тюменью нашли странный гриб. Срывать его запрещено

3 сентября 2024, 08:27
Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

В тюменском лесу обнаружили редкий краснокнижный гриб

Грибник из Тюмени обнаружили в лесу редкий климакодон северный, занесенный в Красную книгу Тюменской области. Фотографией «чуда природы» он поделились в социальных сетях.
«Подскажите, что за гриб? Первый раз такой вижу», — сообщил Иван Б. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».

Климакодон северный или ежовик северный — это однолетний гриб. Внесен в Красные книги Тюменской, Свердловской, Архангельской, Амурской, Оренбургской областей и Москвы. Поэтому срывать его запрещено.

Фото: Грибники Тюмени и Тюменской области

Климакодон не является ядовитым, но считается несъедобным из-за жесткой мякоти. Правда, в северных региона России данный дикорос все-таки употребляют в пищу, срезая еще более молодым. Но так как гриб является на сегодняшний день малоизученным на регулярной основе не стоит его есть.

Растет климакодон с середины июля до осени, в лесах разного типа. Преимущественно поражая ослабленные лиственные деревья — клены, буки и дубы и березы.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах начался сезон опят. Грибники отмечают, что дикоросов в этом году очень много и за короткий промежуток времени можно набрать несколько ведер грибов.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грибники#Грибы#Красная книга
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