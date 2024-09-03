В лесу под Тюменью нашли странный гриб. Срывать его запрещено

Климакодон не является ядовитым, но считается несъедобным из-за жесткой мякоти. Правда, в северных региона России данный дикорос все-таки употребляют в пищу, срезая еще более молодым. Но так как гриб является на сегодняшний день малоизученным на регулярной основе не стоит его есть.