В лесу под Тюменью нашли странный гриб. Срывать его запрещено

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:30
«Подскажите, что за гриб? Первый раз такой вижу», — сообщил Иван Б. в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области».
Климакодон северный или ежовик северный — это однолетний гриб. Внесен в Красные книги Тюменской, Свердловской, Архангельской, Амурской, Оренбургской областей и Москвы. Поэтому срывать его запрещено.
Климакодон не является ядовитым, но считается несъедобным из-за жесткой мякоти. Правда, в северных региона России данный дикорос все-таки употребляют в пищу, срезая еще более молодым. Но так как гриб является на сегодняшний день малоизученным на регулярной основе не стоит его есть.
Растет климакодон с середины июля до осени, в лесах разного типа. Преимущественно поражая ослабленные лиственные деревья — клены, буки и дубы и березы.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских лесах начался сезон опят. Грибники отмечают, что дикоросов в этом году очень много и за короткий промежуток времени можно набрать несколько ведер грибов.