«Не стоит вашего внимания». Трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Путешественница Валерия Лысенко рассказала о трех городах России, которые ее разочаровали. В списке оказалась Тюмень. По мнению трэвел-блогера, в городе совсем нечем заняться.
— Этот город называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нем совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его еще называют столицей деревень, и это Тюмень, — отметила девушка в своем видеоролике на YouTube.
Кроме того, в антирейтинг Валерии Лысенко попали Иркутск и Чита. В видео она подробно рассказала, что именно ей не понравилось.
Ранее «Наш город» писал о том, что спрос на отдых на Мальдивских островах увеличился у тюменцев в 1,5 раза.