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Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Блогер назвала Тюмень худшим городом России

«Не стоит вашего внимания». Трэвел-блогер назвала Тюмень худшим городом России

28 августа 2024, 12:43
Фото: 1MI

Блогер назвала Тюмень худшим городом России

Блогер Валерия Лысенко, автор канала «Лера в вечном путешествии» назвала Тюмень неинтересным городом. Видеоролик из областной столицы она опубликовала на своем YouTube-канале.

Путешественница Валерия Лысенко рассказала о трех городах России, которые ее разочаровали. В списке оказалась Тюмень. По мнению трэвел-блогера, в городе совсем нечем заняться.

— Этот город называют второй Москвой. Возможно, из-за активной застройки. А, возможно, просто нас обманули. В нем совершенно нечего делать. На контрасте с другими городами России он вообще не стоит вашего внимания. Его еще называют столицей деревень, и это Тюмень, — отметила девушка в своем видеоролике на YouTube.

Кроме того, в антирейтинг Валерии Лысенко попали Иркутск и Чита. В видео она подробно рассказала, что именно ей не понравилось.

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Ранее «Наш город» писал о том, что спрос на отдых на Мальдивских островах увеличился у тюменцев в 1,5 раза.

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