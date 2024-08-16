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Жители Тюмени собрали для пострадавших в Курской области тонны гумпомощи

Не могут пройти мимо: тюменцы собрали для жителей Курской области тонны гумпомощи

16 августа 2024, 04:57
Фото: 1MI

Жители Тюмени собрали для пострадавших в Курской области тонны гумпомощи

15 августа Тюменское региональное отделение «Единой России» отправило машину с гуманитарным грузом весом 10 тонн для пострадавших жителей Курской области.

Напомним, в Курской области в связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины введен режим контртеррористической операции (КТО). Аналогичный режим действует с 9 августа в Брянской и Белгородской областях.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие депутаты партии из областной и гордумы, сотрудники администрации города во главе с мэром, а также простые тюменцы.

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Для жителей Курской области, которые оказались в трудной ситуации было собрано все необходимое: средства гигиены, постельное белье, а также детское питание и продукты длительного хранения.

В партии отметили, что жители Тюмени активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Люди чувствуют единство, тревогу и желание помочь пострадавшим россиянам.

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Сбор помощи для жителей Курской области в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» продолжается.

Ранее «Наш город» писал, что новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области. По словам главы города Максима Афанасьева, тюменцы не могут пройти мимо того, что сейчас происходит в Курской области. Он также перечислил вещи, которые в первую очередь необходимы эвакуированным людям.

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