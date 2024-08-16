Не могут пройти мимо: тюменцы собрали для жителей Курской области тонны гумпомощи

Ранее «Наш город» писал, что новый мэр призвал тюменцев скинуться на помощь Курской области. По словам главы города Максима Афанасьева, тюменцы не могут пройти мимо того, что сейчас происходит в Курской области. Он также перечислил вещи, которые в первую очередь необходимы эвакуированным людям.