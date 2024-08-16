«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар

Врач-сексолог говорит о том, что в последнее время все чаще на игнорирование потребности в близости жалуются именно женщины. Они хотят решить проблему до того, как решаются на измену, чтобы сохранить отношения. Также тюменки часто говорят о том, что их партнеры часто отказывают им в попытках внести что-то новое в интимную жизнь.