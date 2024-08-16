«Этого боятся все»: сексолог рассказал о главных проблемах тюменских пар

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Очень часто романтические отношения в семейных парах поглощает бытовуха. Между работой и домашними делами времени и сил на близость совсем не остается, из-за чего некоторые пары живут без интимной жизни месяцами.
«Причем зачастую одному из партнеров или даже обоим начинает казаться, что в нем больше нет чего-то, что раньше привлекало вторую половину. Однако в разговоре выясняется, что люди все еще считают друг друга достаточно привлекательными. Здесь проблема чаще всего кроется в том, что люди жертвуют близостью ради иных целей», — говорит специалист.
Так многие предпочитают взять работу на дом или устроить генеральную уборку вместо совместного времяпрепровождения. И такая рутина быстро затягивает партнеров, забирая силы и подавляя естественное влечение.
«Но с этим можно и нужно работать. Важно находить время друг для друга, устраивать свидания, заигрывать и так далее. Страсть — это то, что нужно поддерживать. В противном случае секс может пропасть из отношений надолго, а это в последствии может стать причиной серьезного разлада», — говорит Стрекалин.
Специалист отмечает, если раньше в паре были пылкие отношения, то их можно вернуть. Однако для этого необходимо содействия обоих партнеров. Стоит принять факт того, что некоторые повседневные дела не имеют столь же высокой значимости, как эмоциональная и физическая близость с партнером.
Порою отсутствие порывов к близости со стороны одного из партнеров может стать причиной возникновения мыслей об измене. К тому же итогу может привести отсутствие должного внимания к желаниям и фантазиям супруга или супруги. По мнению сексолога, крайне часто люди игнорируют порывы партнера к налаживанию интимной жизни или внесению в нее разнообразия, из-за чего у людей с высокой половой конституцией может возникнуть желание реализовать задуманное с другим человеком.
«Измены боятся все, но после того, как это происходит, люди делают вид, что не замечали того, что к этому привело. Безусловно мы не говорим о случаях откровенного предательства — это уже вопрос психологии и так далее. Но сексуальное влечение и его реализация — это значимый аспект жизни в паре. Если он длительное время не просто игнорируется, а принижается и обесценивается, то могут возникать порывы к измене», — говорит специалист.
Врач-сексолог говорит о том, что в последнее время все чаще на игнорирование потребности в близости жалуются именно женщины. Они хотят решить проблему до того, как решаются на измену, чтобы сохранить отношения. Также тюменки часто говорят о том, что их партнеры часто отказывают им в попытках внести что-то новое в интимную жизнь.
«Особенно остро проблема возникает после появления ребенка в семье. Когда женщина уже восстановилась, она хочет вернуть яркую интимную жизнь и порою добавить чего-то нового. Однако не все мужчины идут на это охотно. Многих начинают воспринимать уже не как „желанную женщину“, а как „мать ребенка“, что и препятствует налаживанию интимной жизни. Можно сказать, что такой расклад уже клише», — указывает Стрекалин.
А порою пары попросту не могут договориться. И часто проблема кроется уже не в профиле работы сексолога, а в более психологическом аспекте отношений. Ведь на первых порах отношений люди готовы идти друг другу на уступки и более гибко относиться к желаниям партнера, но со временем эта гибкость у некоторых пар исчезает вовсе.
«Бывает, что первый год все было хорошо, разнообразие и форматы всех устраивали. Но позже один начинает требовать чего-то более спокойного, а другой — больше чего-то яркого. И люди не могут договориться. В итоге они вовсе отказываются от близости потому что уже подсознательно боятся получить отказ. Часто проблема кроется в неготовности идти на уступки, а не в аспектах сексуальных предпочтений личности», — говорит сексолог.
Специалист отмечает, что взгляд на интимную жизнь и предпочтения партнеров должны быть схожими. Ведь интимная связь — это один из важнейших факторов, на котором держатся отношения. А потому при возникновении проблем в этой области важно заняться их решением. К тому же, как говорит эксперт, многие из них можно решить дома, устроив откровенный разговор без страхов и осуждений.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени выросли цены на незаконные интим-услуги. Рост тарифов связан с давлением на «ночных бабочек» со стороны силовиков и криминальных элементов.