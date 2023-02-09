В Тюмени таксистам вместо денег предлагают интим

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Данного заработка хватает лишь на покрытие текущих расходов. А еще пару лет назад за месяц можно было заработать более 100 тысяч рублей.
Однако не только низкие заработки не устраивают водителей такси, но и неадекватные пассажиры. По словам одного из водителей, нападкам с их стороны подвергался практически каждый таксист, который занимается частным извозом более 5-7 лет.
Периодически тюменцы предлагают водителям такси оплатить поездку сексом. И чаще всего такие предложения поступают от нетрезвых женщин, пишет URA.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители службы такси жаловались на низкие заработки в «Яндекс.Go». Водители отмечали, что Яндекс перестал приносить хороший доход из-за высокой комиссии агрегатора.