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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

В Тюмени таксистам вместо денег предлагают интим

9 февраля 2023, 05:44
Фото: 1MI

В Тюмени таксистам вместо денег предлагают оплату "натурой"

В Тюмени таксисты прекращают сотрудничество с агрегаторами из-за низких доходов. По словам представителей данной профессии, в 2022 году стоимость одной рабочей смены снизилась до тысячи рублей.
Сюжет
Тюмень

Данного заработка хватает лишь на покрытие текущих расходов. А еще пару лет назад за месяц можно было заработать более 100 тысяч рублей.

Однако не только низкие заработки не устраивают водителей такси, но и неадекватные пассажиры. По словам одного из водителей, нападкам с их стороны подвергался практически каждый таксист, который занимается частным извозом более 5-7 лет.

Периодически тюменцы предлагают водителям такси оплатить поездку сексом. И чаще всего такие предложения поступают от нетрезвых женщин, пишет URA.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водители службы такси жаловались на низкие заработки в «Яндекс.Go». Водители отмечали, что Яндекс перестал приносить хороший доход из-за высокой комиссии агрегатора.

Из-за низких тарифов тюменские таксисты массово уходят с работы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Водители#Жалобы#Такси#Цены#Тарифы#Тюмень#Тюменская область
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