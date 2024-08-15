Муниципальный инвестиционный стандарт внедрен во всех тюменских муниципалитетах

В форуме участвуют представители муниципальных инвестиционных команд, региональных органов власти и руководители деловых сообществ области. Главные спикеры — Дмитрий Старовойтов, замдиректора департамента производительности труда Минэкономразвития России и Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор, зампредседателя правления НААИР.



Каждая команда региона представит на форуме свои результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта, а также поделится лучшими практиками. Кроме того, с докладом о взаимодействии с муниципалитетами и опыте проведения инвестпланерок выступит Николай Пуртов — гендиректор Тюменского Инвестагентства, а президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева расскажет о развитии брендов муниципальных образований.