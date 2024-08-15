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Posted 15 августа, 11:02

Published 15 августа, 11:02

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Муниципальный инвестиционный стандарт внедрен во всех тюменских муниципалитетах

Муниципальный инвестиционный стандарт внедрен во всех тюменских муниципалитетах

15 августа 2024, 11:02
Фото: nashgorod.ru
Сегодня, 15 августа, в Тобольске начал работать второй межмуниципальный марафон «Результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта в Тюменской области». О мероприятии рассказали в Инвестиционном агентстве региона.
Фото: Инвестиционное агентство ТО/телеграм

В форуме участвуют представители муниципальных инвестиционных команд, региональных органов власти и руководители деловых сообществ области. Главные спикеры — Дмитрий Старовойтов, замдиректора департамента производительности труда Минэкономразвития России и Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор, зампредседателя правления НААИР.

Каждая команда региона представит на форуме свои результаты внедрения муниципального инвестиционного стандарта, а также поделится лучшими практиками. Кроме того, с докладом о взаимодействии с муниципалитетами и опыте проведения инвестпланерок выступит Николай Пуртов — гендиректор Тюменского Инвестагентства, а президент ТПП Тюменской области Ольга Езикеева расскажет о развитии брендов муниципальных образований.

Напомним, региональный инвестиционный стандарт по пяти направлениям реализуют в Тюменской области с февраля прошлого года. Над проектом работала Инвестиционная команда региона и местные представители бизнес-сообщества. Он получил положительную оценку инвесторов и Минэкономразвития РФ. На сегодня муниципальный инвестиционный стандарт внедрен во всех городах и районах Тюменской области.

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