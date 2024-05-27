Еще четыре тюменских компании присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Posted 27 мая, 14:23
Published 27 мая, 14:23
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
К проекту присоединились компании «Запсибмодуль», «Сибнефтепродукт», Боровская Бумажная Компания и «Сибжилстрой».
«Предприятия относятся к приоритетным отраслям нацпроекта „Производительность труда“: строительство, торговля, обрабатывающая промышленность», — отметили в агентстве.
Работу по улучшениям курируют эксперты по бережливому производству из Регионального центра компетенций Тюменского Технопарка. Они вместе с рабочей группой предприятия проводят диагностику производственного потока, разрабатывают и внедряют мероприятия по более эффективной настройке процессов, что в результате увеличивает производительность труда и конкурентоспособность компании.
Всего участниками нацпроекта «Производительность труда» в Тюменской области стали 77 предприятий с общей численностью персонала более 26 000 человек.
Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».
В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.
Ранее «Наш город» рассказал, как Тюменский Технопарк перезапустил «Фабрику офисных процессов». Новые условия, в которых сейчас проходят тренинги, максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день.