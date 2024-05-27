Еще четыре тюменских компании присоединились к нацпроекту «Производительность труда»

Отметим, повышение производительности труда на предприятии необходимо для достижения успеха и устойчивого развития бизнеса. Для этого современным предприятиям не обойтись без качественных изменений системе производственных, офисных и управленческих процессов. Мероприятия такого рода поддерживаются государством ужу пять лет в рамках национального проекта «Производительность труда».

В соответствии с задачами, поставленными в федеральной программе, в Тюменской области создан центр компетенций, в котором прошли обучение уже около двух тысяч сотрудников.

Ранее «Наш город» рассказал, как Тюменский Технопарк перезапустил «Фабрику офисных процессов». Новые условия, в которых сейчас проходят тренинги, максимально приближены к реальным: оборудование, документация и типичные рабочие задачи, возникающие в офисе каждый день.