Александр Моор: реализация нацпроектов в регионе идет в плановом режиме

Posted 1 августа, 14:21
Published 1 августа, 14:21
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Заключено более 96 процентов необходимых контрактов на общую сумму почти 11 миллиардов рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка 50 процентов от плана — больше, чем в среднем по стране.
Более чем на 90 процентов профинансирован из регионального бюджета такой важный для жителей региона нацпроект, как «Образование». Объем финансирования нацпроекта «Здравоохранение» превысил 70 процентов.
Особое внимание уделяется эффективному использованию бюджетных средств. При проведении конкурсных процедур удалось сэкономить 350 млн рублей.
«Национальные проекты нацелены в первую очередь на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации. Продолжаем двигаться вперед», — подчеркнул Александр Моор.