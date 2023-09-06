Александр Моор: даже в условиях санкций регион продолжает развивать свою экономику

Posted 6 сентября, 09:59
Published 6 сентября, 09:59
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Промышленное производство в Тюменской области по итогам января-июля выросло более чем на 10 процентов, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. При этом рост обрабатывающих производств превысил 14 процентов.
По итогам первого полугодия 2023 года отмечается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это значительно выше среднего показателя по России.
Объем строительных работ в январе–июле 2023 года вырос почти на 30 процентов к соответствующему периоду 2022 года. Введено более 1 миллиона 230 тысяч квадратных метров жилья.
Благодаря региональным мерам поддержки занятости, уровень зарегистрированной безработицы держится на рекордно низких значениях — 0,34 процента от численности рабочей силы на 1 сентября 2023 года.
«Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям», — резюмировал Александр Моор.