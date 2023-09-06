nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября, 09:59

Published 6 сентября, 09:59

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Александр Моор: даже в условиях санкций регион продолжает развивать свою экономику

Александр Моор: даже в условиях санкций регион продолжает развивать свою экономику

6 сентября 2023, 09:59
Фото: nashgorod.ru
Несмотря на внешние вызовы, региональная экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций.

Промышленное производство в Тюменской области по итогам января-июля выросло более чем на 10 процентов, доложил директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. При этом рост обрабатывающих производств превысил 14 процентов.

По итогам первого полугодия 2023 года отмечается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это значительно выше среднего показателя по России.

Объем строительных работ в январе–июле 2023 года вырос почти на 30 процентов к соответствующему периоду 2022 года. Введено более 1 миллиона 230 тысяч квадратных метров жилья.

Благодаря региональным мерам поддержки занятости, уровень зарегистрированной безработицы держится на рекордно низких значениях — 0,34 процента от численности рабочей силы на 1 сентября 2023 года.

«Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям», — резюмировал Александр Моор.

Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Виноват Казахстан?»: почему уровень воды в Туре достиг критического показателя
Вчера, 09:11
Пожилой тюменец скончался в больнице, он два дня не мог вызвать скорую помощь
Вчера, 11:59
В Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 года
Вчера, 14:06
«Берегите головы»: публикуем график магнитных бурь на октябрь 2023 года
Вчера, 10:14
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 3 октября
Сегодня, 01:07
В Тюмени стоимость подержанных машин резко увеличилась
Вчера, 17:57