Российская экономика прошла беспрецедентно тяжелый период лучше всех ожиданий

Это заявление сделал глава Сбера Герман Греф на деловом завтраке «Российская экономика — Новый курс. Приоритеты и альтернативы» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает «Независимая газета». По его словам, таковы результаты опроса бизнеса, проведенного накануне ПМЭФ.