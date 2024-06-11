Юные тюменцы активно работают над предложениями в нацпроект «Молодежь и дети»

«Молодежь Тюменской области активно включилась в формирование предложений по содержанию нацпроекта. У региона достаточно богатый опыт работы в этом направлении, создана уникальная инфраструктура. Наша с вами задача — приумножить все добрые традиции и опыт, которые сформированы на Тюменской земле, и передать молодому поколению», — отметил губернатор.