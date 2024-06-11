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Posted 11 июня, 13:37

Published 11 июня, 13:37

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Юные тюменцы активно работают над предложениями в нацпроект «Молодежь и дети»

Юные тюменцы активно работают над предложениями в нацпроект «Молодежь и дети»

11 июня 2024, 13:37
Фото: 1MI
Юные активисты Тюменской области активно включились в формирование предложений по содержанию нацпроекта «Молодежь и дети». Этот факт отметил глава региона Александр Моор во время торжественной церемонии вручения российских паспортов подросткам.

Главный документ российского гражданина из рук главы региона получили 26 юношей и девушек. Все они достигли успехов в учебе, спорте, общественной деятельности.

«Уверен, этот торжественный момент запомнится вам навсегда. Для страны, региона, места, где вы живете, важен вклад каждого из вас в единство и развитие России», — обратился к ребятам Александр Моор.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ разработать новый национальный проект «Молодежь и дети», направленный на самореализацию молодежи, продвижение традиционных духовно-нравственных ценностей, поддержку молодежных объединений и развитие инфраструктуры молодежной политики.

«Молодежь Тюменской области активно включилась в формирование предложений по содержанию нацпроекта. У региона достаточно богатый опыт работы в этом направлении, создана уникальная инфраструктура. Наша с вами задача — приумножить все добрые традиции и опыт, которые сформированы на Тюменской земле, и передать молодому поколению», — отметил губернатор.

Участники заседания подвели итоги профильных смен «Время первых». В них уже приняло участие более 750 мальчишек и девчонок.

Кроме того, члены Координационного совета подвели итоги регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В возрастной категории 11-13 лет победила сборная команда Ялуторовского района, в возрастной категории 14-17 лет — сборная Тюмени. Александр Моор вручил командам-победительницам заслуженные награды.

С 11 по 16 июля 2024 года областная столица станет площадкой для проведения окружного этапа «Зарницы 2.0» в Уральском федеральном округе.

Губернатор поздравил участников заседания с наступающим Днем России. Сегодня этот день стал символом патриотизма, национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, подчеркнул глава региона.

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