Тюменская впадина. Почему население стремительно проваливается в долговую яму?

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
На фоне прошлого года доходы в РФ выросли почти на 10%. В среднем это почти 60 тысяч на душу населения. Это данные Росстата. Здесь же имеются и данные Всемирного банка — он включил РФ в список стран с высоким уровнем доходов.
Но если все так хорошо — почему люди берут микрозаймы? Может быть, все не столь радужно или все же люди так просто перебиваются до зарплаты?
Все дело в том, что расходы растут еще уверенней, чем доходы, но эта статистика ведется не столь активно. Если посмотреть на покупки, которые можно назвать крупными, а также их среднюю стоимость — то очевидно, что своих денег не хватит.
Машина — это минимум 3 миллиона. Квартира — вопрос можно даже не поднимать. Соответственно, зарплата в стране — это скорее минимальная часть тех денег, которые вращаются в руках жителей РФ. В основном, попадают им в руки деньги от автокредитов и ипотек.
Выросло число взятых кредитов еще в прошлом году, тенденция была замечена довольно отчетливая. Показали себя с не самой лучшей стороны Тыва и Калмыкия.
В Тыве средняя задолженность в расчете на одного жителя взлетела на 340,2 тыс. рублей и достигла 892,6 тыс. рублей. У Калмыкии же прибавка — 158 тыс. рублей, до 569,2 тыс. рублей. Теперь в среднем жители республики должны банкам 133,9% от годовой зарплаты.
Где-то в этом же антирейтинге сидит и Тюмень. «Новые Известия» в своем материале ссылались на рейтинг закредитованности от аналитиков «РИА Новости». Они оценили все регионы страны на предмет того, насколько много местные жители должны. И показатели у области удручающие.
Третье место с конца, после Калмыкии и Тывы — крайне бедных регионов. И это при том, что Тюмень — регион отнюдь не бедствующий. Здесь рост зарплат обошел общероссийский уровень. Но вот задолженность перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составила 671.9 тысячи рублей. Это прирост на 155 тысяч в сравнении с прошлым годом. Средний уровень долга перед банками и годовой зарплаты в регионе составил 91,7%.
Отвечая, на вопрос, почему — нужно сказать очевидное. Проблема общероссийская. В стране попросту нет регионов, где уровень задолженности был бы малым или вовсе отсутствовал. Да, в Москве закредитованность низкая, но в регионах беднее — каждая покупка это обязательный кредит.
Влияет на ситуацию и падение курса рубля, ровно как и проблемы с китайскими транзакциями. Нельзя забывать и про санкции.
Рост цен на большинство импортных товаров на величину падения рубля (то есть порядка 10%) к осени неизбежен. А значит, спрос на микрозаймы и прочие кредиты будет расти, загоняя людей в долговую яму все глубже.
Ранее сообщалось о том, что более 6% тюменцев не могут выехать из России из-за долгов.