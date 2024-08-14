Тюменская впадина. Почему население стремительно проваливается в долговую яму?

Третье место с конца, после Калмыкии и Тывы — крайне бедных регионов. И это при том, что Тюмень — регион отнюдь не бедствующий. Здесь рост зарплат обошел общероссийский уровень. Но вот задолженность перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составила 671.9 тысячи рублей. Это прирост на 155 тысяч в сравнении с прошлым годом. Средний уровень долга перед банками и годовой зарплаты в регионе составил 91,7%.