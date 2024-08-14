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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Население Тюменской области стремительно падает в долговую яму

Тюменская впадина. Почему население стремительно проваливается в долговую яму?

14 августа 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

Население Тюменской области стремительно падает в долговую яму

Власти уже давно успели рассказать всем россиянам о росте средних доходов, они у россиян, вроде как, активно растут. Но при этом выросла в стране еще и доля микрокредитов — на 55%. Это значит то, что людям все еще нужны деньги, которые многие не могут отдать.

На фоне прошлого года доходы в РФ выросли почти на 10%. В среднем это почти 60 тысяч на душу населения. Это данные Росстата. Здесь же имеются и данные Всемирного банка — он включил РФ в список стран с высоким уровнем доходов.

Но если все так хорошо — почему люди берут микрозаймы? Может быть, все не столь радужно или все же люди так просто перебиваются до зарплаты?

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Все дело в том, что расходы растут еще уверенней, чем доходы, но эта статистика ведется не столь активно. Если посмотреть на покупки, которые можно назвать крупными, а также их среднюю стоимость — то очевидно, что своих денег не хватит.

Машина — это минимум 3 миллиона. Квартира — вопрос можно даже не поднимать. Соответственно, зарплата в стране — это скорее минимальная часть тех денег, которые вращаются в руках жителей РФ. В основном, попадают им в руки деньги от автокредитов и ипотек.

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Выросло число взятых кредитов еще в прошлом году, тенденция была замечена довольно отчетливая. Показали себя с не самой лучшей стороны Тыва и Калмыкия.

В Тыве средняя задолженность в расчете на одного жителя взлетела на 340,2 тыс. рублей и достигла 892,6 тыс. рублей. У Калмыкии же прибавка — 158 тыс. рублей, до 569,2 тыс. рублей. Теперь в среднем жители республики должны банкам 133,9% от годовой зарплаты.
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Где-то в этом же антирейтинге сидит и Тюмень. «Новые Известия» в своем материале ссылались на рейтинг закредитованности от аналитиков «РИА Новости». Они оценили все регионы страны на предмет того, насколько много местные жители должны. И показатели у области удручающие.

Третье место с конца, после Калмыкии и Тывы — крайне бедных регионов. И это при том, что Тюмень — регион отнюдь не бедствующий. Здесь рост зарплат обошел общероссийский уровень. Но вот задолженность перед банками в расчете на одного человека в начале 2024 года составила 671.9 тысячи рублей. Это прирост на 155 тысяч в сравнении с прошлым годом. Средний уровень долга перед банками и годовой зарплаты в регионе составил 91,7%.

Отвечая, на вопрос, почему — нужно сказать очевидное. Проблема общероссийская. В стране попросту нет регионов, где уровень задолженности был бы малым или вовсе отсутствовал. Да, в Москве закредитованность низкая, но в регионах беднее — каждая покупка это обязательный кредит.

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Влияет на ситуацию и падение курса рубля, ровно как и проблемы с китайскими транзакциями. Нельзя забывать и про санкции.

Рост цен на большинство импортных товаров на величину падения рубля (то есть порядка 10%) к осени неизбежен. А значит, спрос на микрозаймы и прочие кредиты будет расти, загоняя людей в долговую яму все глубже.

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#Александр Смирнов#Долги#Кредиты#Кредитование
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