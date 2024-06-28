Средняя сумма кредита на строительство дома составляет 5,7 млн рублей

Инструмент эскроу-счета при строительстве индивидуальных домов работает также, как в случае с многоквартирными домами. Деньги покупателя дома являются его непосредственной страховкой, заказчик дома имеет возможность вернуть средства. При этом важно отметить, что в современных реалиях не сдать объект практически невозможно, так как ненадежный подрядчик с нестабильным финансовым положением не сможет получить банковское финансирование.