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Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Средняя сумма кредита на строительство дома составляет 5,7 млн рублей

Средняя сумма кредита на строительство дома составляет 5,7 млн рублей

28 июня 2024, 14:56
Фото: Изображение Midjourney
За последние годы темпы строительства индивидуальных жилых домов в России сильно выросли, а средняя сумма кредита, которую люди берут на эти цели, составляет 5,7 млн рублей.

Появляется необходимость в развитии новых механизмов покупки недвижимости. Все чаще россияне предпочитают использовать при строительстве дома механизм эскроу-счетов, который позволяет разместить денежные средства на счете безопасных расчетов. Они будут раскрыты только после сдачи объекта подрядчиком. Таким образом, пока деньги клиента находятся на эскроу-счетах, подрядчики строят дом, используя заемные средства банка в соответствии с этапностью возведения объекта.

По мнению экспертов, механизм эскроу позволяет строителям получить надежный источник финансирования, а заказчику дома защитить свои средства, если подрядчик окажется ненадежным. Прозрачность и надежность схемы использования эскроу-счетов при строительстве индивидуальных домов с привлечением подрядчика способны укрепить доверие граждан к строительному сектору.

Инструмент эскроу-счета при строительстве индивидуальных домов работает также, как в случае с многоквартирными домами. Деньги покупателя дома являются его непосредственной страховкой, заказчик дома имеет возможность вернуть средства. При этом важно отметить, что в современных реалиях не сдать объект практически невозможно, так как ненадежный подрядчик с нестабильным финансовым положением не сможет получить банковское финансирование.

«С начала года предприятия МСП получили лимиты на сумму более 3 млрд рублей. Сейчас подрядные организации активно осваивают выделенное финансирование. Как правило, на первый этап строительства дома выделяется 30% от его стоимости. Использование инструмента финансирования банка открывает для подрядчиков возможность привлечения большего числа клиентов — физических лиц, которые стремятся сделать свои расчеты максимально безопасными.», — рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

По ее словам, сейчас активное подключение подрядчиков к инструменту финансирования демонстрируют такие города, как Тольятти, Самара, Новосибирск, Москва, Челябинск и Тюмень.

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