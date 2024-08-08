Подрядчик строит новый детсад в Тюмени с опережением сроков

Отметим, по итогам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших субъектов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на более чем 4,2 тысячи мест. На сегодня в регионе ведётся строительство 19 объектов социального назначения.