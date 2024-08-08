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Posted 8 августа, 09:43

Published 8 августа, 09:43

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Подрядчик строит новый детсад в Тюмени с опережением сроков

Подрядчик строит новый детсад в Тюмени с опережением сроков

8 августа 2024, 09:43
Фото: 1MI
В тюменском микрорайоне Мелиораторов продолжается строительство нового детского сада на 330 мест. Подрядчик выполняет свои обязательства согласно графику и даже с некоторым опережением. Есть вероятность, что объект будет сдан раньше установленного срока, сообщает ГУС ТО.

В настоящее время строители активно ведут внутренние работы — укладывают плитку, клеят обои, завершают монтаж систем электроснабжения и освещения. На территории уже устанавливают детские площадки, прокладывают дорожки, монтируют ограждение.

«Срок завершения строительства по контракту — 2025 год. С учётом темпов работ завершить объект подрядная организация может до конца текущего года», — отметили в учреждении.

Это будет девятый детский сад, построенный по проекту повторного применения. Данный проект Минстрой России рекомендовал к тиражированию по всей стране. Подобные здания построены в тюменских мкр. Антипино, Плеханова, Ямальский-1 и др. Они отлично показывают себя в процессе эксплуатации.

Отметим, по итогам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших субъектов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на более чем 4,2 тысячи мест. На сегодня в регионе ведётся строительство 19 объектов социального назначения.

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