Александр Моор проинспектировал детские сады Тюмени, открывшиеся после капремонта

Posted 28 февраля, 13:38
Published 28 февраля, 13:38
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Губернатор посетил детский сад №78 и дошкольное отделение школы №89. Оба учреждения, оснащенные после реконструкции современным оборудованием, посещают в общей сложности 1190 воспитанников, из них 488 в возрасте до трех лет.
В первом детсаду Александру Моору представили центр двигательной активности «Ясли-град», а также кабинеты логопеда и психолога.
Во втором учреждении губернатор осмотрел холл-легопроспект «Тюмень — город будущего», где воспитанники строят из конструктора мегаполис. Также здесь есть бассейн, сауна, спелеокамера, кабинет ЛФК, спортзал, сенсорная и нейросенсорная комнаты.
Глава региона остался доволен тем, что увидел и заверил, в ближайшие пять лет в Тюменской области планируется возвести еще 12 детсадов, почти на пять тысяч воспитанников.
«Наша задача — возводить детские сады в местах, где ведется активное жилищное строительство, чтобы родителям было удобно водить детей в садик рядом с домом», — прокомментировал губернатор.
Отметим, по итогам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших субъектов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на более чем 4,2 тысячи мест.