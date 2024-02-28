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Posted 28 февраля, 13:38

Published 28 февраля, 13:38

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Александр Моор проинспектировал детские сады Тюмени, открывшиеся после капремонта

Александр Моор проинспектировал детские сады Тюмени, открывшиеся после капремонта

28 февраля 2024, 13:38
Фото: 1MI
За последнюю пятилетку в Тюменской области было построено 11 новых детсадов. Это почти четыре тысячи мест, в том числе 1,3 тысячи мест для малышей ясельного возраста. Об этом заявил глава региона Александр Моор после своего визита в два дошкольных учреждения, открывшихся после капремонта.
Фото: сайт правительства ТО

Губернатор посетил детский сад №78 и дошкольное отделение школы №89. Оба учреждения, оснащенные после реконструкции современным оборудованием, посещают в общей сложности 1190 воспитанников, из них 488 в возрасте до трех лет.

В первом детсаду Александру Моору представили центр двигательной активности «Ясли-град», а также кабинеты логопеда и психолога.

Во втором учреждении губернатор осмотрел холл-легопроспект «Тюмень — город будущего», где воспитанники строят из конструктора мегаполис. Также здесь есть бассейн, сауна, спелеокамера, кабинет ЛФК, спортзал, сенсорная и нейросенсорная комнаты.

Глава региона остался доволен тем, что увидел и заверил, в ближайшие пять лет в Тюменской области планируется возвести еще 12 детсадов, почти на пять тысяч воспитанников.

«Наша задача — возводить детские сады в местах, где ведется активное жилищное строительство, чтобы родителям было удобно водить детей в садик рядом с домом», — прокомментировал губернатор.

Отметим, по итогам 2023 года Тюменская область вошла в число лучших субъектов по реализации программы капремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов. Так, по нацпроекту «Образование» в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию семь новых школ на более чем 4,2 тысячи мест.

Александр Моор рассказал про строительство новых школ и детсадов в Тюменской области
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