В тюменском поселке построят школу с многофункциональными спортплощадками во дворе

Всего в 2024 году в Тюменской области планируется начать строительство 13 социальных объектов, в числе которых школы в с. Мальково Тюменского района, в мкр-не Ямальский-1 г. Тюмени и 4 школы в селах Омутинского, Уватского, Вагайского и Тобольского районов.