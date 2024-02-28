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Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

В тюменском поселке построят школу с многофункциональными спортплощадками во дворе

В тюменском поселке построят школу с многофункциональными спортплощадками во дворе

28 февраля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Власти Тюменской области нашли подрядчика на проектирование и строительство новой школы в поселке Винзили. Контракт заключили с компанией «Спецстрой», сообщает Информационный центр правительства региона.

Проект здания будет разработан с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Ориентировочная общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров.

«Школа будет построена „под ключ“. Это значит, что разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство. Подобный опыт впервые был применен при строительстве школы в мкр-не Плеханово города Тюмени и отлично себя зарекомендовал», — пояснил начальник ГУС Тюменской области Павел Перевалов.

Новое здание разместится рядом с существующей школой. На территории появятся площадки для игры в хоккей, мини-футбол, баскетбол и волейбол, круговая беговая дорожка, спортивный комплекс ГТО и другие спортивные элементы.

Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года. После получения положительного заключения государственной экспертизы проекта начнётся строительство. Ввод в эксплуатацию новой школы планируется в 1 квартале 2026 года.

Всего в 2024 году в Тюменской области планируется начать строительство 13 социальных объектов, в числе которых школы в с. Мальково Тюменского района, в мкр-не Ямальский-1 г. Тюмени и 4 школы в селах Омутинского, Уватского, Вагайского и Тобольского районов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что по нацпроекту «Образование» в регионе ежегодно строятся и вводятся в эксплуатацию пять-семь школ.

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