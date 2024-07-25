В Тюмени началось строительство школы в мкр. Ямальский-1

Posted 25 июля, 11:23
Published 25 июля, 11:23
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
На текущий момент забиты 240 свай в основание третьего корпуса. По проекту в нём разместятся кабинеты начальных классов.
Всего строителям предстоит забить 932 сваи на глубину 13,5 метров. Типовой проект предполагает возведение трёх корпусов: административного и двух учебных. Подобные школы действуют в мкр. Ново-Патрушево, Ямальском-2 и др.
Школа рассчитана на 1200 учебных мест. Завершить строительство планируется к июлю 2026 года.
Быстро приступить к возведению школы удалось благодаря контракту «под ключ», когда проектированием и строительством объекта занимается одна организация.