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Posted 25 июля, 11:23

Published 25 июля, 11:23

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В Тюмени началось строительство школы в мкр. Ямальский-1

В Тюмени началось строительство школы в мкр. Ямальский-1

25 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
В Тюмени стартовали работы по строительству школы в микрорайоне Ямальский-1. Сейчас подрядчик готовит свайно поле, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На текущий момент забиты 240 свай в основание третьего корпуса. По проекту в нём разместятся кабинеты начальных классов.

Всего строителям предстоит забить 932 сваи на глубину 13,5 метров. Типовой проект предполагает возведение трёх корпусов: административного и двух учебных. Подобные школы действуют в мкр. Ново-Патрушево, Ямальском-2 и др.

Школа рассчитана на 1200 учебных мест. Завершить строительство планируется к июлю 2026 года.

Быстро приступить к возведению школы удалось благодаря контракту «под ключ», когда проектированием и строительством объекта занимается одна организация.

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