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В селе под Тюменью построят школу за 2 млрд рублей

В селе под Тюменью построят школу за 2 млрд рублей

29 января 2024, 13:27
Фото: 1MI
В селе Мальково Тюменского района планируется строительство новой школы. Стоимость проекта составляет почти два миллиарда рублей. Сейчас правительство Тюменской области ищет подрядчика, готового взять на себя обязанности по проектированию и строительству здания.

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок 26 января.

«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — сказано в описании заявки.

Новая школа расположится в Мальково на улице Мира. Под нее выделен участок 23 130 кв. метров. Здание учебного заведения должно быть спланировано таким образом, чтобы в нем могли учиться три параллели детей с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Вместимость каждого кабинета — от 25 до 30 человек. Также в техзадании указано, что в новой школе должны быть построены о оборудованы функциональные площадки для занятий спортом, зоны для спокойного и активного отдыха, площадка для массовых мероприятий.

Кроме школы в Мальково, в областном бюджете на 2024–2026 годы выделены средства на строительство школы с дошкольным отделением в поселке Московский. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.

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