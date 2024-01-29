В селе под Тюменью построят школу за 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок 26 января.
«Подготовка проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: „Строительство школы в с. Мальково Тюменского района“. Начальная цена — 1,9 млрд рублей», — сказано в описании заявки.
Новая школа расположится в Мальково на улице Мира. Под нее выделен участок 23 130 кв. метров. Здание учебного заведения должно быть спланировано таким образом, чтобы в нем могли учиться три параллели детей с 1 по 9 класс и две параллели с 10 по 11. Вместимость каждого кабинета — от 25 до 30 человек. Также в техзадании указано, что в новой школе должны быть построены о оборудованы функциональные площадки для занятий спортом, зоны для спокойного и активного отдыха, площадка для массовых мероприятий.
Кроме школы в Мальково, в областном бюджете на 2024–2026 годы выделены средства на строительство школы с дошкольным отделением в поселке Московский. Оба объекта будут введены в эксплуатацию в 2025 году.