Товары для консервирования подорожали в Тюмени

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
За последний год банки и крышки для консервирования подорожали в Тюмени на 5%. Об этом в специализированном магазине рассказали Ura.ru.
«Эти товары растут в цене год от года, как и прочие. В среднем, металлические крышки и стеклянные банки подорожали на 5%. Упаковка из 50 крышек будет минимум стоить 400 рублей, банки — от 20 рублей и выше», — сообщили в магазине.
Ранее «Наш город» писал, что стоимость потребительской корзины в Тюмени превысила 20 тысяч. Заметнее всего подорожали сахар, сыр, рыба и хлеб — на 4%.