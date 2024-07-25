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Товары для консервирования подорожали в Тюмени

Товары для консервирования подорожали в Тюмени

25 июля 2024, 03:13
Фото: Изображение Midjourney
Цены на крышки и банки выросли в среднем на 5%. Стоимость некоторых товаров достигла 400 рублей.

За последний год банки и крышки для консервирования подорожали в Тюмени на 5%. Об этом в специализированном магазине рассказали Ura.ru.

«Эти товары растут в цене год от года, как и прочие. В среднем, металлические крышки и стеклянные банки подорожали на 5%. Упаковка из 50 крышек будет минимум стоить 400 рублей, банки — от 20 рублей и выше», — сообщили в магазине.
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Ранее «Наш город» писал, что стоимость потребительской корзины в Тюмени превысила 20 тысяч. Заметнее всего подорожали сахар, сыр, рыба и хлеб — на 4%.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Товары#Консервация
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