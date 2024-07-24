В адаптации к мирной жизни тюменским бойцам СВО поможет стрельба из лука

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Тюменским бойцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции, поможет стрельба из лука. По словам организаторов, занятия будут предложены солдатам с ранениями и повреждениями опорно-двигательного аппарата.
Авторы уверены, что занятия положительно скажутся не только на физической подготовке мужчины, но и на его моральном состоянии.
— Стрельба из лука является адаптивным видом спорта. Она начала использоваться как средство реабилитации ветеранов после Второй мировой войны, вернувшихся с различной степенью ранений и травмами, для восстановления сил и повышения самооценки, — сообщает издание neft.media со ссылкой на президента федерации стрельбы из лука Юрия Конопкина.
К урокам приступили первые десять бойцов СВО. Талантливые ученики будут иметь возможность продолжить занятия на профессиональном уровне.
Ранее «Наш город» писал о том, что бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово. Участники спецоперации записали видеоролик-обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.