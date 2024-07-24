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Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Проект получил поддержку в размере полумиллиона рублей

В адаптации к мирной жизни тюменским бойцам СВО поможет стрельба из лука

24 июля 2024, 14:32
Фото: 1MI
Проект получил поддержку в размере полумиллиона рублей
В региональной федерации стрельбы из лука разработали метод адаптации и реабилитации бойцов СВО к мирной жизни. Проект получил поддержку в размере полумиллиона рублей.

Тюменским бойцам, вернувшимся из зоны специальной военной операции, поможет стрельба из лука. По словам организаторов, занятия будут предложены солдатам с ранениями и повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Авторы уверены, что занятия положительно скажутся не только на физической подготовке мужчины, но и на его моральном состоянии.

— Стрельба из лука является адаптивным видом спорта. Она начала использоваться как средство реабилитации ветеранов после Второй мировой войны, вернувшихся с различной степенью ранений и травмами, для восстановления сил и повышения самооценки, — сообщает издание neft.media со ссылкой на президента федерации стрельбы из лука Юрия Конопкина.

К урокам приступили первые десять бойцов СВО. Талантливые ученики будут иметь возможность продолжить занятия на профессиональном уровне.

Бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово
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Ранее «Наш город» писал о том, что бойцам СВО подарили дома без света и воды в тюменском селе Перевалово. Участники спецоперации записали видеоролик-обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#СВО#Участники СВО
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