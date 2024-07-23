Подростков со всей России будут обучать военным навыкам в тюменском лагере

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В течение недели ребят в возрасте от 12 до 17 лет будут обучать военным навыкам. По словам руководителя «Союза морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» Александра Байбуза, детей будут учить управлению БПЛА, разведке, работе с оружием, тактике и медицине, пишет NEFT.
«Опыт будут передавать герои СВО. Слет организовали полностью своими силами. Гордимся масштабом, заявки подавали команды курсантов из ХМАО, Тюменской области, Омска, Москвы и Петербурга, Владивостока, Северной Осетии, Чувашии. Приехали даже ребята из Казахстана», — сообщили организаторы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ребята, у которых родственники погибли в зоне специальной военное операции, смогут посещать Городской парк аттракционов бесплатно. Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области