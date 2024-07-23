Подростков со всей России будут обучать военным навыкам в тюменском лагере

В течение недели ребят в возрасте от 12 до 17 лет будут обучать военным навыкам. По словам руководителя «Союза морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» Александра Байбуза, детей будут учить управлению БПЛА, разведке, работе с оружием, тактике и медицине, пишет NEFT.