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Updated Сегодня, 06:24

Подростков со всей России будут обучать военным навыкам в тюменском лагере

Подростков со всей России будут обучать военным навыкам в тюменском лагере

23 июля 2024, 06:22
Фото: 1MI
Международный слет в формате обучающего лагеря организовали участники спецоперации и ветераны-морпехи из Ханты-Мансийского автономного округа.

В течение недели ребят в возрасте от 12 до 17 лет будут обучать военным навыкам. По словам руководителя «Союза морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества» Александра Байбуза, детей будут учить управлению БПЛА, разведке, работе с оружием, тактике и медицине, пишет NEFT.

«Опыт будут передавать герои СВО. Слет организовали полностью своими силами. Гордимся масштабом, заявки подавали команды курсантов из ХМАО, Тюменской области, Омска, Москвы и Петербурга, Владивостока, Северной Осетии, Чувашии. Приехали даже ребята из Казахстана», — сообщили организаторы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ребята, у которых родственники погибли в зоне специальной военное операции, смогут посещать Городской парк аттракционов бесплатно. Распространять билеты будет филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Тюменской области

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