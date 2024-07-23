Трассу Екатеринбург — Тюмень будут перекрывать трижды за день

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
24 июля из-за работ на электросетях будет ограничено движение на 300 километре трассы Екатеринбург — Тюмень в Тюменском районе. Об этом предупреждает ГИБДД Тюменской области.
Ограничения будут вводиться с 13:00 до 13:15, с 14:00 до 14:15 и с 15:00 до 15:15. Движение будет перекрыто в обоих направлениях.
Ранее «Наш город» писал, что улицу Николая Семенова в Тюмени будут перекрывать до середины октября. Там будут ремонтировать дорогу.