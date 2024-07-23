Строительство новой дорожной развязки начнется под Тюменью в этом году

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Дорожная развязка пройдет через федеральную трассу Екатеринбург — Тюмень и позволит существенно снизить нагрузку на Московский тракт.
Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, работы по строительству новой дороги начнутся в сентябре этого года. Сдача в эксплуатацию объекта запланирована в ноябре 2026 года.
«Работы по строительству будут проведены в несколько этапов. Общий объем финансирования составит более 6 миллиардов рублей», — отметили в ГУС.
Согласно проектной документации, на путепроводе обустроят два надземных перехода через автомобильную дорогу «Екатеринбург — Тюмень», велодорожки, тротуары. Также будет обустроена разворотная петля в районе АЗС и развязки на примыкании улицы С. Джанбровского к Московскому тракту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на строительство развязки возле деревни Ожогина направят дополнительно более 300 миллионов рублей. Работы по возведению новой дороги ведутся с 2022 года.