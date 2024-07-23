Строительство новой дорожной развязки начнется под Тюменью в этом году

Согласно проектной документации, на путепроводе обустроят два надземных перехода через автомобильную дорогу «Екатеринбург — Тюмень», велодорожки, тротуары. Также будет обустроена разворотная петля в районе АЗС и развязки на примыкании улицы С. Джанбровского к Московскому тракту.