У инвесторов вырос спрос на районные ТРЦ в Тюмени

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Тюменские инвесторы стали чаще интересоваться районными торгово-развлекательными центрами. Об этом руководитель департамента коммерческой недвижимости компании «Этажи» Антон Лескин рассказал РБК Тюмень.
«Сейчас активно развивается сегмент районных офисных центров и инвесторы проявляют к ним высокий интерес. Это помещения площадью от 1,5 до 3 тысяч квадратных метров. Цена на такие объекты варьируется от 100 до 200 миллионов рублей, что вполне приемлемо для большинства даже средних инвесторов. Они интересны тем, что легко диверсифицируются под различные направления бизнеса. Самый простой вариант — торговые и развлекательные заведения на первых этажах и офисная часть на верхних этажах. А за счет меньшей доли площадей общего пользования, чем в крупных торговых центрах, окупаемость таких помещений часто значительно быстрее», — пояснил Лескин.
Партнер NF Group Станислав Бибик отметил, что на данный момент наблюдается замедление темпов инвестиций в торговую недвижимость. Так, в России в первом полугодии 2024 года объем инвестиций в такую недвижимость составил более 48 миллиардов рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он превышал 133 миллиарда.
Ранее «Наш город» писал, что количество запущенных инвестпроектов в Тюменской области выросло на 50%. С начала года в регионе были запущены инвестпроекты на 47.8 миллиарда рублей.