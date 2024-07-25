У инвесторов вырос спрос на районные ТРЦ в Тюмени

Партнер NF Group Станислав Бибик отметил, что на данный момент наблюдается замедление темпов инвестиций в торговую недвижимость. Так, в России в первом полугодии 2024 года объем инвестиций в такую недвижимость составил более 48 миллиардов рублей, тогда как в аналогичном периоде прошлого года он превышал 133 миллиарда.