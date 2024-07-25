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Консервация

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2024
Товары для консервирования подорожали в Тюмени
Цены на крышки и банки выросли в среднем на 5%. Стоимость некоторых товаров достигла 400 рублей.
25 июля, 03:13
2023
Тюменские власти законсервируют еще один объект культурного наследия
Дом купца Худякова на улице Ленина законсервируют в Тобольске.
13 июля 2023, 02:35
Тюменские власти решили законсервировать Троицкую церковь
Глава Омутинского райна Олег Кузнецов во время прямого эфира сообщил о проведении консервационных работ в Троицкой церкви, которая расположена в селе Южно-Плетнево.
5 июля 2023, 06:28

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