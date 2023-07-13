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Тюменские власти законсервируют еще один объект культурного наследия

13 июля 2023, 02:35
Фото: 1MI
Дом купца Худякова на улице Ленина законсервируют в Тобольске.

В администрации города сообщили, что здание в настоящее время находится в федеральной собственности.

В ходе работ по консервации запланировано отремонтировать крышу, закрыть дверные и оконные проёмы, обработать стены с последующим закрытием брусом. Все мероприятия должны быть завершены в течение года.

Дом купца Худякова, расположенный напротив церкви Михаила Архангела, был построен в 1750-е годы. В этом доме останавливался знаменитый писатель Александр Радищев, находясь в ссылке за произведение «Путешествие из Петербурга в Москву».

Ранее «Наш город» писал, что в Омутинском районе проводятся работы по консервации Троицкой церкви.

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#Елена Чебоксарова#Консервация#Объекты культурного наследия#Тобольск#Новости тюмени#Тюменцы
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