Тюменские власти решили законсервировать Троицкую церковь

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Решение о консервации было принято с целью сохранить обьект в том виде, в котором он находится в настоящее время. Кузнецов добавил, что деньги из регионального бюджета на выполнение работ уже выделены, подрядчик на аукционе выбран.
«Он приступил к работам, мы ему во всем помогаем: в подводке воды, электроснабжения», — рассказал глава муниципалитета.
Специалисты займутся обустройством временной крыши, укреплением конструкций, а также будут закреплять и консервировать слои и штукатурное основание живописи.
Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Березняковский открыли армянскую церковь.