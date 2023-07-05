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Тюменские власти решили законсервировать Троицкую церковь

5 июля 2023, 06:28
Фото: 1MI

Троицкую церковь законсервируют в Тюменской области

Глава Омутинского райна Олег Кузнецов во время прямого эфира сообщил о проведении консервационных работ в Троицкой церкви, которая расположена в селе Южно-Плетнево.

Решение о консервации было принято с целью сохранить обьект в том виде, в котором он находится в настоящее время. Кузнецов добавил, что деньги из регионального бюджета на выполнение работ уже выделены, подрядчик на аукционе выбран.

«Он приступил к работам, мы ему во всем помогаем: в подводке воды, электроснабжения», — рассказал глава муниципалитета.

Специалисты займутся обустройством временной крыши, укреплением конструкций, а также будут закреплять и консервировать слои и штукатурное основание живописи.

Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Березняковский открыли армянскую церковь.

Под Тюменью открыли армянскую церковь
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#Елена Чебоксарова#Консервация#Троицкая церковь#Церковь#Омутинский район#Областной бюджет#Новости тюмени#Тюменцы
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