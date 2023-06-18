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Под Тюменью открыли армянскую церковь

18 июня 2023, 08:34
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Под Тюменью открыли армянскую апостольскую Православную Церковь

Армянскую апостольскую Православную Церковь «Сурб Месроп Маштоц» открыли сегодня в микрорайоне Березняковский.
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Тюмень

В торжествах участие приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, почетный консул Республики Армения в городе Тюмени, президент регионального Союза армян Абрам Овеян.

В рамках мероприятия перед гостями торжественной церемонии выступил народный ансамбль танца «Наири».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Тюмень#Тюменская область
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