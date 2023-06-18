Под Тюменью открыли армянскую церковь

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
В торжествах участие приняли губернатор Тюменской области Александр Моор, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в РФ Вагаршак Арутюнян, почетный консул Республики Армения в городе Тюмени, президент регионального Союза армян Абрам Овеян.
В рамках мероприятия перед гостями торжественной церемонии выступил народный ансамбль танца «Наири».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел церемонию освящения Собора Благовещения Пресвятой Богородицы в Тюмени.