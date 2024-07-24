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Published Сегодня, 05:01

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Updated Сегодня, 05:03

На участке трассы в Тюменском районе ограничат движение

На участке трассы в Тюменском районе ограничат движение

24 июля 2024, 05:01
Фото: 1MI
Ограничения будут действовать на дороге возле поселка Богандинский. Там организуют реверсивное движение.

В Тюменском районе на трассе возле Богандинского ограничат движение. Об этом предупредили в Телеграм-канале ФКУ «Уралуправтодор».

Ограничения будут действовать с 20:00 25 июля до 07:00 26 июля. Сообщается, что на 38 километре трассы Р-402 пройдут дорожные работы. В указанный период там будет организовано реверсивное движение.

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Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Николая Семенова в Тюмени перекрыли до середины октября. Там проводится ремонт дороги.

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#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Трасса#Ограничения#Ремонт дорог#Ограничение движения
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