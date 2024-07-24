На участке трассы в Тюменском районе ограничат движение

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В Тюменском районе на трассе возле Богандинского ограничат движение. Об этом предупредили в Телеграм-канале ФКУ «Уралуправтодор».
Ограничения будут действовать с 20:00 25 июля до 07:00 26 июля. Сообщается, что на 38 километре трассы Р-402 пройдут дорожные работы. В указанный период там будет организовано реверсивное движение.
Ранее «Наш город» сообщал, что улицу Николая Семенова в Тюмени перекрыли до середины октября. Там проводится ремонт дороги.