Парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
Территорию парка Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре 2024 года. Это будет первый крупный парк в Восточном округе города. Дизайн-проект выбирали сами горожане, в голосовании приняли участие более 20 тысяч человек.
Работы по благоустройству парка начались еще в мае, на них выделили 266.4 миллиона рублей. Там обустраивают тротуары, велодорожки, парковки, информационные стенды, а также высаживают деревья и кустарники.
Сроки проведения благоустройства едва не сорвались на этапе закупки из-за жалобы одного из участников торгов — московской компании «Экодом». Торги были приостановлены на время проведения проверки обращения.
Ранее «Наш город» писал, что в следующем году в «Затюменском» экопарке построят новую скейт-площадку. Также там хотят обновить памп-трек.