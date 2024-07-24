nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

Парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре

Парк Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре

24 июля 2024, 04:38
Фото: 1MI
Благоустройство территории парка началось еще в мае. Работы проводятся за 266 миллионов рублей.

Территорию парка Лагунова в Тюмени планируют открыть в ноябре 2024 года. Это будет первый крупный парк в Восточном округе города. Дизайн-проект выбирали сами горожане, в голосовании приняли участие более 20 тысяч человек.

Работы по благоустройству парка начались еще в мае, на них выделили 266.4 миллиона рублей. Там обустраивают тротуары, велодорожки, парковки, информационные стенды, а также высаживают деревья и кустарники.

Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Узнать подробнее

Сроки проведения благоустройства едва не сорвались на этапе закупки из-за жалобы одного из участников торгов — московской компании «Экодом». Торги были приостановлены на время проведения проверки обращения.

Ранее «Наш город» писал, что в следующем году в «Затюменском» экопарке построят новую скейт-площадку. Также там хотят обновить памп-трек.

Читайте также:
Фестиваль уличных театров «Сны улиц» отменили в ТюмениПодрядчик сорвал проведение капремонта в ОКБ №2 в ТюмениУчасток мелеющей Туры в Тюмени сдали в аренду спасателям
#Любовь Селезнева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Парк
Подпишитесь
Все о Дне города Тюмени 2024: подробная афиша, кто приедет и какие события ждут?
Вчера, 08:09
Увольняемся и сидим дома! Лучшие способы увеличить доходы для тюменцев
Вчера, 08:16
Удары шокером и бензопила над головой! Как проходят хоррор-квесты в Тюмени?
Вчера, 06:53
Где растут дикая малина и черника? Тюменцы раскрыли урожайные места
Вчера, 07:39
Одна ссылка — все ваши деньги! Раскрываем новые схемы мошенничества в Тюмени
Вчера, 05:27
«Ты навсегда в наших сердцах». Еще один 18-летний тюменец погиб на СВО
Вчера, 11:14