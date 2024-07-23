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Published Сегодня, 14:41

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С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцев

С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцев

23 июля 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Региональный Роспотребнадзор привел статистику по укусам клещей за последнюю неделю. Всего же с начала весны паразиты успели укусить 12 тысяч человек.

Почти две тысячи пострадавших — это дети возрастом до 14 лет. ольше всего укусов клещей приходится на жителей Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишима.

Жертвами клещей стали уже более 8 тысяч тюменцев
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Всем пострадавшим от укусов назначили курс вакцинации. Добавим, что при этом большого количества зараженных опасными инфекциями клещей после проверок не выявлено. Из 12 тысяч укусов опасными оказались только 70 насекомых, переносящих энцефалит и боррелиоз.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Клещи#Клещевой энцефалит
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