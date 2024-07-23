С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцев

Всем пострадавшим от укусов назначили курс вакцинации. Добавим, что при этом большого количества зараженных опасными инфекциями клещей после проверок не выявлено. Из 12 тысяч укусов опасными оказались только 70 насекомых, переносящих энцефалит и боррелиоз.