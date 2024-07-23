С начала весны клещи успели покусать уже 12 тысяч тюменцев

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Почти две тысячи пострадавших — это дети возрастом до 14 лет. ольше всего укусов клещей приходится на жителей Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишима.
Всем пострадавшим от укусов назначили курс вакцинации. Добавим, что при этом большого количества зараженных опасными инфекциями клещей после проверок не выявлено. Из 12 тысяч укусов опасными оказались только 70 насекомых, переносящих энцефалит и боррелиоз.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени с начала сезона энцефалитом от укусов клещей заболели 34 человека.