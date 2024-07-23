Снова разболится голова? К Тюменской области уже несется мощная магнитная буря

Судя по графику магнитных бурь, геоудары, которые обрушатся на нашу планету, достигнут мощности в пять-шесть баллов. При этом вероятность бури составит 30%. На следующий день, 25 июля, также ожидаются геомагнитные колебания в три-четыре балла.