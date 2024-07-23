Снова разболится голова? К Тюменской области уже несется мощная магнитная буря

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Новая волна магнитной бури прогнозируется уже в предстоящую среду, 24 июля, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Судя по графику магнитных бурь, геоудары, которые обрушатся на нашу планету, достигнут мощности в пять-шесть баллов. При этом вероятность бури составит 30%. На следующий день, 25 июля, также ожидаются геомагнитные колебания в три-четыре балла.
Вспышечная активность находится на оранжевом уровне. Накануне на Солнце произошло 21 вспышка класса С и выше, сегодня — 3 вспышки.
— Показатель мощности магнитных бурь может равняться от 0 до 9. G показатель может быть от 1 до 5. G-индекс обозначает бурю. G1 соответствует кр5, G2 — кр6 и так далее. Исходя из этого следует, что завтра ожидается средняя буря, — рассказал «Нашему городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
Ранее «Наш город» писал о том, что из-за «холодных» солнечных вспышек в Тюмени может отключиться электричество. Подробнее — читайте в нашем материале.