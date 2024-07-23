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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

На Тюменскую область обрушится мощная магнитная буря

Снова разболится голова? К Тюменской области уже несется мощная магнитная буря

23 июля 2024, 12:16
Фото: 1MI

На Тюменскую область обрушится мощная магнитная буря

На Тюменскую область надвигается магнитная буря. Она обрушится на Землю уже в предстоящую среду. Причиной возникновения геошторма стал выброс плазмы.

Новая волна магнитной бури прогнозируется уже в предстоящую среду, 24 июля, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

Судя по графику магнитных бурь, геоудары, которые обрушатся на нашу планету, достигнут мощности в пять-шесть баллов. При этом вероятность бури составит 30%. На следующий день, 25 июля, также ожидаются геомагнитные колебания в три-четыре балла.

Вспышечная активность находится на оранжевом уровне. Накануне на Солнце произошло 21 вспышка класса С и выше, сегодня — 3 вспышки.

— Показатель мощности магнитных бурь может равняться от 0 до 9. G показатель может быть от 1 до 5. G-индекс обозначает бурю. G1 соответствует кр5, G2 — кр6 и так далее. Исходя из этого следует, что завтра ожидается средняя буря, — рассказал «Нашему городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
Прогноз магнитных бурьПрогноз магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь
Фото: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ)
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