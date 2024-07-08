Тарифы — губернаторам! Тюменскому главе Моору предложили самому определять цену ЖКУ

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
С повышением коммунальных тарифов проблемы сферы ЖКХ меньше не станут. Сфера жилищно-коммунального хозяйства по-прежнему регулируется государством, а тарифы устанавливаются ФАС. При этом антимонопольная служба не может проверить, куда пошло еще больше денег, которые заплатило население. Независимого аудита как не было, так и нет.
Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты портала «Новые Известия» пообщались с Заместителем председателя Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, депутатом Госдумы от «Единой России» Светланой Разворотневой.
Первое, о чем рассказала депутат, так это о тарифах в Москве. Несмотря на то, что это богатый регион, это вовсе не значит, что для многих там тарифы тоже демократичные. Главное в экономической системе ЖКУ — сделать эти тарифы обоснованными. Этим занимается Федеральная антимонопольная служба. Но результат ее не волнует, главное — сделать тариф конкурентоспособным.
По всей стране очень активно обсуждается вопрос о том, чтобы сформировать тарифы в зависимости от платёжеспособного спроса населения, настроить систему субсидий. Действительно, многие регионы не повышают тарифы, опасаясь того, что население это негативно воспримет, но в результате этого понижается качество коммунальных услуг. Помощь оказывается и богатым, и бедным. В то время как правильная модель была бы устанавливать экономически обоснованные цены, но помогать точечно тем, кому сложно за это расплачиваться. — рассказывает депутат.
В пример корреспонденты задали вопрос о Россетях и Газпроме. Первые получают прибыль, вторые — убыток, но получают по тарифам все равно завышенным. Как рассказала депутат, главное — это то, чтобы прибыль шла, куда нужно, например, на новые проекты. Это те, кто повышают тарифы, не отслеживают, только если деньги не начинают уходить кому-то в карман, тогда в дело вмешиваются.
Сейчас в регионах идет повальное повышение тарифов. Работает это, по словам депутата, по системе домино. Один поднял, другие последовали. Просто повышение исходит из того, какой это регион — бедный или богатый.
Есть очень чёткая методика. Каждое предприятие должно обосновать заявку, тариф, потребности. Эти заявки можно проверить. С 2013 года у нас созданы межотраслевые комиссии для анализа тарифных заявок и инвестиционных программ. В некоторых регионах они работают. Формально. Но фактически они ни на что не влияют, потому что анализ заявки — высоко специализированная деятельность. — рассказала Разворотнева.
Решить проблему, по словам депутата можно, отдав вопрос о повышении тарифов губернаторам регионов. Поскольку ФАС и ресурсники не контролируют тарифы, а влияют на их повышение, заниматься этим должны те, кто находится на месте и может смотреть индивидуально по каждому предприятию. Тогда, возможно, повышение тарифов будет куда более сбалансированным.
Также Разворотнева рассказала и о состоянии коммуникаций в стране и готовы ли они к зиме. По словам депутата — сказать сложно. Вода — однозначно в очень плохом состоянии. стоимость кубометра воды 30 рублей в среднем по стране, это тонна воды. А литровая бутылка воды в магазине стоит 50 рублей и дороже. Водоканалам ни на что не хватает — ни на перевооружение, ни на зарплату.
С 1 июля тарифы на ЖКХ, как и везде, выросли и в Тюмени. В среднем, рост составил около 3-4%, что логично, с учетом того, что в Тюменской области цены на услуги ЖКХ до сих пор не увеличивались резко. Например, холодное водоснабжение (один куб) подорожало с 42 рублей до 45 рублей 80 копеек. В однушке тратят три куба холодной воды. Раньше они платили 126 рублей, а теперь будут 137,4 (+ 11,4 рубля).
Центральное отопление (один Гкал) теперь стоит 1899 рублей 7 копеек вместо 1742 рубля 27 копеек. В однушке объем потребления составил 0,7636 ГКал, в двушке — 1,396. По старому тарифу за тепло в 32 квадратах платили 1330,39 рублей, а будет 1450,61 рублей (+ 120,2 рубля).
На три рубля вырос и тариф за капремонт. Старый тариф составлял 7 рублей 50 копеек за квадрат, а новый — 10 рублей. Раньше за однушку в 32 метра платили 240 рублей, а теперь будет 320 рублей (+ 80 рублей).
И на 20-25 копеек вырос тариф на электроэнергию. Раньше за один киловатт отдавали 2,45 рубля, теперь, 2,67. Если пересчитать на площадь, то это около 350 рублей раньше и сейчас — 410 при однокомнатной квартире и почти 500 при двухкомнатной квартире.
По словам депутата — решать нужно проблему опять-таки, пересматривая систему полностью, снимая обязанности с одних и передавая другим.
Надо принимать тарифы на пять лет, и они должны быть увязаны с результатами деятельности поставщиков услуг. Дальше должен быть следующий шаг по каждому предприятию: сначала провели аудит, посмотрели, насколько оно эффективно, после этого утверждения тарифов на 5 лет с привязкой к конкретным результатам и каждый год аудит, частично доступный публике. Всё нельзя, потому что это стратегические предприятия. Но какие-то финансовые показатели должны публиковаться. — говорит депутат.
При этом, даже с повышением тарифов никто не может гарантировать то, что система ЖКУ будет работать исправно, ведь одними деньгами ее всю не поправишь.
Ранее сообщалось о том, что жители Тюменской области остались без газа из-за огромных долгов.