Тарифы — губернаторам! Тюменскому главе Моору предложили самому определять цену ЖКУ

С 1 июля тарифы на ЖКХ, как и везде, выросли и в Тюмени. В среднем, рост составил около 3-4%, что логично, с учетом того, что в Тюменской области цены на услуги ЖКХ до сих пор не увеличивались резко. Например, холодное водоснабжение (один куб) подорожало с 42 рублей до 45 рублей 80 копеек. В однушке тратят три куба холодной воды. Раньше они платили 126 рублей, а теперь будут 137,4 (+ 11,4 рубля).