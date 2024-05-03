Мошенники рассылают тюменцам ссылки на оплату ЖКХ

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
В сообщении говорится, что нужно пройти по ссылке, чтобы получить документ на оплату, а она ведет на площадку по продаже приложений.
В маркете нет подобного приложения. Видимо, с помощью ссылки аферисты собирают личные данные. Такой метод мошенничества называется фишинг.
Правоохранители регулярно просят тюменцев не переходить по сомнительным ссылкам.
Ранее «Наш город» писал, что из школы в Тюмени эвакуировали детей.