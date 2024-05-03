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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Мошенники рассылают тюменцам ссылки на оплату ЖКХ

Мошенники рассылают тюменцам ссылки на оплату ЖКХ

3 мая 2024, 15:59
Фото: 1MI
Жители Тюмени жалуются на странную смс-рассылку. Им приходят сообщения с ссылками на оплату квитанций ЖКХ за апрель.

В сообщении говорится, что нужно пройти по ссылке, чтобы получить документ на оплату, а она ведет на площадку по продаже приложений.

Фото: nashgorod.ru

В маркете нет подобного приложения. Видимо, с помощью ссылки аферисты собирают личные данные. Такой метод мошенничества называется фишинг.

Правоохранители регулярно просят тюменцев не переходить по сомнительным ссылкам.

Ранее «Наш город» писал, что из школы в Тюмени эвакуировали детей.

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#Нигина Азамова#Тюмень#Мошенники
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